GF VIP, anticipazioni 15 febbraio: Maria Teresa Ruta in casa per un confronto (Di domenica 14 febbraio 2021) L’appuntamento con il GF VIP tornerà lunedì 15 febbraio su Canale 5. Le anticipazioni della quarantesima puntata rivelano che nel corso della diretta, Alfonso Signorini, comunicherà al pubblico il nome del terzo finalista ufficiale, che andrà ad aggiungersi a Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli. Ma non è tutto, perché i telespettatori avranno modo di rivedere protagonista anche Maria Teresa Ruta, eliminata a sorpresa lo scorso venerdì. GF VIP, anticipazioni 15 febbraio: torna Maria Teresa Ruta Stando a quanto riportato da , nel corso della nuova puntata del GF VIP, Maria Teresa Ruta avrà modo di confrontarsi in diretta con i suoi ex compagni d’avventura che nonostante si ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 14 febbraio 2021) L’appuntamento con il GF VIP tornerà lunedì 15su Canale 5. Ledella quarantesima puntata rivelano che nel corso della diretta, Alfonso Signorini, comunicherà al pubblico il nome del terzo finalista ufficiale, che andrà ad aggiungersi a Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli. Ma non è tutto, perché i telespettatori avranno modo di rivedere protagonista anche, eliminata a sorpresa lo scorso venerdì. GF VIP,15: tornaStando a quanto riportato da , nel corso della nuova puntata del GF VIP,avrà modo di confrontarsi in diretta con i suoi ex compagni d’avventura che nonostante si ...

