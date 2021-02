‘Gf Vip 5’, Rosalinda Cannavò pensierosa si confida con Andrea Zenga: “Sai ora che palate di mer*a che mi arrivano!” (Di domenica 14 febbraio 2021) Nella Casa del Grande Fratello Vip 5, ieri, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò hanno dichiarato i propri sentimenti. La gieffina successivamente è andata in confusione, data la relazione che ha, al di fuori della Casa, con Giuliano Condorelli. Rosalinda ha trovato conforto in molti suoi compagni d’avventura come Samantha De Grenet e Giulia Salemi. Dopo i consigli di quest’ultima sono arrivati anche quelli di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Rosalinda è preoccupata perché non ha più avuto notizie da Giuliano ed ha ribadito che la sua intenzione, nonostante provi qualcosa per Andrea, è quella di rispettare l’altra persona. Tommaso, a questo punto, le ha consigliato di aspettare la fine del reality: “Ma appunto perché devi sistemare delle cose fuori, secondo me qua dentro ... Leggi su isaechia (Di domenica 14 febbraio 2021) Nella Casa del Grande Fratello Vip 5, ieri,hanno dichiarato i propri sentimenti. La gieffina successivamente è andata in confusione, data la relazione che ha, al di fuori della Casa, con Giuliano Condorelli.ha trovato conforto in molti suoi compagni d’avventura come Samantha De Grenet e Giulia Salemi. Dopo i consigli di quest’ultima sono arrivati anche quelli di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando.è preoccupata perché non ha più avuto notizie da Giuliano ed ha ribadito che la sua intenzione, nonostante provi qualcosa per, è quella di rispettare l’altra persona. Tommaso, a questo punto, le ha consigliato di aspettare la fine del reality: “Ma appunto perché devi sistemare delle cose fuori, secondo me qua dentro ...

Parpiglia : #gfvip #TZLATESHOW #tzvip Ecco la verità di #pupo vs #zorzi - fanpage : #Gfvip, tutti pazzi per il papà di Stefania Orlando - fanpage : Una bellissima sorpresa per Dayane, il fratello Juliano la conforta in collegamento al #Gfvip - davidguarnieri1 : @rainbow20202020 Quando finirà il GF Vip torneranno entrambi nell'oblio. - AntoSem1 : @zelindafan @lorycucci95 Mi chiedo in cinque mesi e più che GF Vip ho visto... ?????? -