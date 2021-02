‘Gf Vip 5’, la reazione di Dayane Mello dopo l’avvicinamento tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga (Di domenica 14 febbraio 2021) l’avvicinamento tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sembra incuriosire ed entusiasmare la grande parte degli inquilini della Casa del Grande Fratello Vip 5. Tutti tranne Dayane Mello, che – come ricordiamo – non ha peraltro mai negato un’attrazione nei confronti del bel gieffino con il quale ci sono stati anche dei baci appena è entrato in gioco. La modella brasiliana, pensando alla relazione che l’attrice ha fuori da dieci lunghi anni con Giuliano Condorelli (che non sta ovviamente vivendo bene la crisi della fidanzata), non ha nascosto le perplessità su questo avvicinamento e ieri sera a Samantha De Grenet ha spiegato: “Deve essere consapevole che alle sue scelte seguono delle conseguenze, non solo vivere il momento. Si parla di una relazione di dieci anni, di una ... Leggi su isaechia (Di domenica 14 febbraio 2021)trasembra incuriosire ed entusiasmare la grande parte degli inquilini della Casa del Grande Fratello Vip 5. Tutti tranne, che – come ricordiamo – non ha peraltro mai negato un’attrazione nei confronti del bel gieffino con il quale ci sono stati anche dei baci appena è entrato in gioco. La modella brasiliana, pensando alla relazione che l’attrice ha fuori da dieci lunghi anni con Giuliano Condorelli (che non sta ovviamente vivendo bene la crisi della fidanzata), non ha nascosto le perplessità su questo avvicinamento e ieri sera a Samantha De Grenet ha spiegato: “Deve essere consapevole che alle sue scelte seguono delle conseguenze, non solo vivere il momento. Si parla di una relazione di dieci anni, di una ...

