'Gf Vip 5', Guenda Goria ospite in radio rivela cosa le ha detto Maria Teresa Ruta dopo l'inaspettata eliminazione (Di domenica 14 febbraio 2021) L'eliminazione di Maria Teresa Ruta al Gf Vip 5 ha sorpreso tutti, sua figlia Guenda Goria innanzitutto. La giovane pianista, eliminata dal reality ormai ad Ottobre, subito dopo il verdetto finale ha espresso la sua rabbia e la sua sorpresa nel vedere come sua madre abbia potuto perdere contro due new entry, Samantha De Grenet e Andrea Zenga. È così che Guenda, ospite a Non succederà più di Giada Di Miceli su radio radio, si è sfogata ed ha tentato di ricostruire i motivi dietro ad una presa di posizione diversa del pubblico votante. La Goria è infatti convinta che a far cambiare idea sulla Ruta sia stato soprattutto il confronto-scontro con Cristiano ...

