'Gf Vip 5', dopo la dichiarazione di Andrea Zenga a Rosalinda Cannavò arriva la reazione di Giuliano Condorelli (Di domenica 14 febbraio 2021) Nella Casa del Gf Vip 5, San Valentino sembra essere arrivato in anticipo. Ieri pomeriggio, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò si sono appartati in piscina per conversare tranquillamente. Il figlio di Walter Zenga e l'attrice siciliana sono stati molto onesti. Era già nell'aria un interesse reciproco, ma entrambi non lo avevano mai palesato faccia a faccia. Ebbene, ieri sera i due si sono fatti coraggio ed hanno ammesso le loro emozioni, ma Zenga si è comunque detto molto frenato e rispettoso del fatto che lei sia fidanzata da ben dieci anni con Giuliano Condorelli. La relazione con Giuliano era in realtà già in crisi da tempo, ma Rosalinda aveva confessato che solo una volta fuori dal reality avrebbe ...

