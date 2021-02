Gf vip 5 | Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò si dichiarano | il fidanzato fa un gesto molto forte

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 14 febbraio 2021) Ormai è ufficiale, Cupido ha fatto breccia nei cuori dial Gf vip 5! I due gieffini si sono dichiarati interesse reciproco in una confessione romantica condivisa in casa. L’exdi Temptation Island VIP ha chiesto all’attrice di parlare a bordo piscina e il figlio d’arte ha ammesso adi sentirsi attratto da lei con parole dolci e dosate, visto il fidanzamento decennale che la lega alGiuliano Condorelli. Di tutta risposta, laha ammesso di sentirsi destabilizzata per la presenza dinella Casa, parlando al diretto interessato come ad una ritrovata dolce metà. Un momento romantico diventato in poco tempo virale nel web e a cui è seguita una reazione stizzita di ...