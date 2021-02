infobetting : Genclerbirligi-Besiktas (lunedì 15 febbraio, ore 14): formazioni, quote, pronostici -

Ultime Notizie dalla rete : Genclerbirligi Besiktas

DerbyDerbyDerby

... Galatasaray (26 punti in 13 partite), Fenerbahce (26 in 14) e(25 in 13), che occupano 3 ... La capitale Ankara schiera invece due club nella massima serie:e Ankaragucu, ...... 27 dicembre: Gazisehir - Alanyaspor Malatyaspor - Erzurumspor Denizlispor - Ankaragucu Basaksehir - Kasimpasa Lunedì 28 dicembre: Konyaspor - Rizespor- Kayserispor- ...