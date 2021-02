Gasperini: “Contento di ciò che stiamo facendo, dopo il pari con lo Spezia ci hanno criticato” (Di domenica 14 febbraio 2021) Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato così dopo il successo ottenuto a Cagliari ai microfoni di Sky Sport:“Siamo contenti di ciò che stiamo facendo, per giocare su livelli più alti dovrebbe succedere qualcosa di straordinario. dopo lo 0-0 con lo Spezia ci hanno criticato, ma è una squadra che gioca a calcio. Il campionato è difficile”. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 14 febbraio 2021) Gian Piero, tecnico dell’Atalanta, ha parlato cosìil successo ottenuto a Cagliari ai microfoni di Sky Sport:“Siamo contenti di ciò che, per giocare su livelli più alti dovrebbe succedere qualcosa di straordinario.lo 0-0 con loci, ma è una squadra che gioca a calcio. Il campionato è difficile”. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

VisconteLauzun : @cmdotcom Il rigore per il Cagliari c’era eccome . Il piangina Gasperini che si lamenta perché alla Dea non danno i rigori sarà contento !! - AmoBergamo : #Bergamo Gasperini tiene i piedi per terra: «Non puntiamo al triplete, diamo solo e sempre il massimo» - PrimaBergamo : Gasperini tiene i piedi per terra: «Non puntiamo al triplete, diamo solo e sempre il massimo»: di Fabio Gennari Ser… - sportface2016 : #CagliariAtalanta | #Gasperini: 'Contento per la finale di #CoppaItalia, ora servono risultati e punti in campionat… - VinceJfc : #AtalantaNapoli #CoppaItalia Sono contento. Gasperini meriterebbe un trofeo per quanto fatto in questi anni, ovvia… -

Ultime Notizie dalla rete : Gasperini Contento Gasperini: “Contento di ciò che stiamo facendo, dopo il pari con lo Spezia ci hanno criticato” alfredopedulla.com Atalanta, Gasperini: “Senza la giocata di Muriel non vincevamo! Ci aspetta una settimana importante, testa a Napoli e Real”

ULTIME ATALANTA – Gian Piero Gasperini ha analizzato la vittoria conquistata oggi contro il Cagliari ai microfoni di Sky Sport. Il mister dell’Atalanta è contento del risultato ma è già focalizzato su ...

Atalanta, Muriel: «Gol al 90' segnale per Gasperini, lo aveva detto»

Luis Muriel parla dopo la vittoria con gol contro il Cagliari. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante dell’Atalanta in rete a tempo scaduto Luis Muriel parla ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria ...

ULTIME ATALANTA – Gian Piero Gasperini ha analizzato la vittoria conquistata oggi contro il Cagliari ai microfoni di Sky Sport. Il mister dell’Atalanta è contento del risultato ma è già focalizzato su ...Luis Muriel parla dopo la vittoria con gol contro il Cagliari. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante dell’Atalanta in rete a tempo scaduto Luis Muriel parla ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria ...