Freddo polare in Alto Adige | temperature record in tutta la penisola

Un Freddo polare sta investendo in queste ore tutta Italia. temperature gelide da record da Nord a Sud passando per il centro Un weekend all'insegna del gelo con temperature record in tutta Italia. In particolare oggi si registra una straordinaria ondata di Freddo polare in Alto Adige, dove stamattina la minima è stata -28,3 gradi.

Notiziedi_it : Con il Burian freddo polare, record in Alto Adige con -28,3 gradi - TelevideoRai101 : Maltempo,freddo polare fino -28,3 gradi - robertocosta31 : RT @ImolaOggi: Freddo polare, record in Alto Adige con -28,3 gradi - Piergiulio58 : Con il Burian freddo polare, record in Alto Adige con -28,3 gradi. - LeoMuti2 : Qualcuno avvisi il Burian. In tempi di riscaldamento globale ciò è assai poco corretto. -