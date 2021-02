Freddo intenso | sospesa l’attività in presenza nelle scuole di Caserta

Leggi su anteprima24

(Di domenica 14 febbraio 2021) Tempo di lettura: 1 minutoe dunque impossibilità di far areare frequentemente i locali scolastici senza trascurare il fatto che “che attualmente è in corso una nevicata e che l’eventuale ulteriore abbassamento delle temperature, associate a formazione di ghiaccio sulle strade, potrebbe determinare situazioni di pericolo per la sicurezza stradale urbana con conseguente pericolo per la sicurezza pubblica e l’incolumità dei cittadini“. Per questi motivi il sindaco di, Carlo Marino, ha disposto, con una ordinanza, per la giornata di domani la sospensione delle attività didattiche in, per tutte lepubbliche di ogni ordine e grado. “Considerato, inoltre, che l’attuale protocollo in atto per la prevenzione dell’emergenza epidemiologica da ...