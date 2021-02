Fratelli d’Italia Roma: torna IO AMO ROMA, il San Valentino dedicato alla Capitale (Di domenica 14 febbraio 2021) torna anche per questo San Valentino l’iniziativa “Io amo ROMA” che ha visto la presenza di gazebo in diversi punti della città il 13 e 14 febbraio. Un cuore, cupido, il simbolo di Fratelli d’Italia e ROMA, tutto per manifestare il nostro amore per la Città Eterna e da innamorati della nostra città rinnoviamo la promessa del nostro impegno per tutelarla e difenderla da tutto quello che quotidianamente la ferisce, la offende e la deturpa, ad iniziare da un’amministrazione disattenta e incapace di dare le risposte necessarie e di programmare il rilancio della Capitale. Amarla significa rispettarla, contribuire a tenerla pulita e sicura, rispettare e valorizzare la sua storia, l’identità e la cultura, nonché lavorare per ridarle quel ... Leggi su romadailynews (Di domenica 14 febbraio 2021)anche per questo Sanl’iniziativa “Io amo” che ha visto la presenza di gazebo in diversi punti della città il 13 e 14 febbraio. Un cuore, cupido, il simbolo di, tutto per manifestare il nostro amore per la Città Eterna e da innamorati della nostra città rinnoviamo la promessa del nostro impegno per tutelarla e difenderla da tutto quello che quotidianamente la ferisce, la offende e la deturpa, ad iniziare da un’amministrazione disattenta e incapace di dare le risposte necessarie e di programmare il rilancio della. Amarla significa rispettarla, contribuire a tenerla pulita e sicura, rispettare e valorizzare la sua storia, l’identità e la cultura, nonché lavorare per ridarle quel ...

