Francesco Totti non apprezza il regalo di San Valentino della moglie | “Ah Ilary…ma vattene a fa****o!” – VIDEO

(Di domenica 14 febbraio 2021) “Aha fa****o”. No,non ha decisamenteto ilscelto per lui dallaIlary Blasi per San. La showgirl ha scelto per lui un mazzo di fiori finti con dei Baci Perugina e poi ha immortalato il momentoconsegna. Quando l’ex capitanoRoma ha aperto il sacchetto e ha visto il mazzo, il suo disappunto è stato palese. Una scena tutta da ridere. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

SkyItalia : La storia dell'uomo dietro al campione. #SperavoDeMorìPrima – La serie su Francesco @Totti, dal 19 marzo su Sky Atl… - SkyItalia : 'Ci sono stati un po' de problemi quell'anno…" #Speravodemorìprima - La serie su Francesco @Totti, a Marzo su Sky.

Ilary Blasi e Francesco Totti tornano a infiammare i social network. La coppia, una delle più amate dal pubblico italiano, ha documentato il proprio San Valentino sul web tra regali indesiderati e sfottò e il video è diventato virale.