Francesco Totti e il regalo di Ilary per San Valentino: la reazione lascia a bocca aperta (Di domenica 14 febbraio 2021) San Valentino a casa Totti: la moglie di Francesco Ilary Blasi ha regalato all'ex attaccante un mazzo di fiori 'speciale'. La reazione è stata inizialmente di stupore, poi Totti ha capito il messaggio ... Leggi su leggo (Di domenica 14 febbraio 2021) Sana casa: la moglie diBlasi ha regalato all'ex attaccante un mazzo di fiori 'speciale'. Laè stata inizialmente di stupore, poiha capito il messaggio ...

SkyItalia : La storia dell’uomo dietro al campione. #SperavoDeMorìPrima – La serie su Francesco @Totti, dal 19 marzo su Sky Atl… - SkyItalia : 'Ci sono stati un po’ de problemi quell’anno…” #Speravodemorìprima - La serie su Francesco @Totti, a Marzo su Sky. - LazioChannel : Francesco #Totti tra i migliori giocatori italiani? Non per Josè #Altafini #14febbraio - mondomobileweb : Very Mobile: Francesco Totti testimonial d’eccezione della nuova campagna pubblicitaria - NoCaph_ : cantato selfie der pupone nelle storie del privato di Instagram per dedicare il buon san valentino all'amore della mia vita Francesco Totti -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Totti Francesco Totti e il regalo di Ilary per San Valentino: la reazione lascia a bocca aperta

San Valentino a casa Totti: la moglie di Francesco Ilary Blasi ha regalato all'ex attaccante un mazzo di fiori 'speciale'. La reazione è stata inizialmente di stupore, poi Totti ha capito il messaggio nascosto e ironico ...

Totti reagisce così al regalo di Ilary per San Valentino!

Il 14 febbraio è la festa di tutti gli innamorati. Ilary Blasi non si è scordata di suo marito ed è tornata a casa con un pensiero per Francesco Totti e come spesso accade ha voluto condividere con i suoi tantissimi la consegna del reaglo all'ex capitano della Roma . La bellissima e simpaticissima conduttrice ha comprato per il ...

Very Mobile: Francesco Totti protagonista della nuova campagna pubblicitaria Il Messaggero San Valentino delle star: la torta di rose di Totti, la felpa parlante di Laura Pausini

Trionfo del romanticismo su Instagram: baci, abbracci e rose nelle foto postate dalle celeb italiane ma anche internazionali. Il 14 febbraio 2021 l'amore viene celebrato e condiviso anche con i follow ...

Francesco Totti e la reazione al regalo di Ilary per San Valentino

San Valentino a casa Totti: la moglie di Francesco Ilary Blasi ha regalato all’ex attaccante un mazzo di fiori “speciale”. La reazione è stata inizialmente di stupore, ...

San Valentino a casa: la moglie diIlary Blasi ha regalato all'ex attaccante un mazzo di fiori 'speciale'. La reazione è stata inizialmente di stupore, poiha capito il messaggio nascosto e ironico ...Il 14 febbraio è la festa di tutti gli innamorati. Ilary Blasi non si è scordata di suo marito ed è tornata a casa con un pensiero pere come spesso accade ha voluto condividere con i suoi tantissimi la consegna del reaglo all'ex capitano della Roma . La bellissima e simpaticissima conduttrice ha comprato per il ...Trionfo del romanticismo su Instagram: baci, abbracci e rose nelle foto postate dalle celeb italiane ma anche internazionali. Il 14 febbraio 2021 l'amore viene celebrato e condiviso anche con i follow ...San Valentino a casa Totti: la moglie di Francesco Ilary Blasi ha regalato all’ex attaccante un mazzo di fiori “speciale”. La reazione è stata inizialmente di stupore, ...