Francesco Baccini: età, altezza, peso, le (tante) ex fidanzate vip, il figlio Michael, vita privata (Di domenica 14 febbraio 2021) Francesco Baccini rappresenta forse la concretizzazione massima del concetto di costruzione di stima con basso profilo. Autore affermato, conclamato e apprezzato, specialmente dagli addetti ai lavori, è uno dei professionisti della musica più incisivi e talentuosi del panorama artistico italiano. In seguito al conseguimento del diploma di maturità, ha deciso di muovere i primi passi per una carriera nel campo della musica. Francesco Baccini non era nuovo all'approccio con gli spartiti. Come è noto, infatti, l'artista aveva iniziato gli studi di pianoforte fin da giovane. Prima della decisione definitiva aveva svolto la mansione di operatore portuale presso il complesso genovese.

