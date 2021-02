Francesca Fialdini positiva al Covid 19: in diretta su Rai 1 da casa spiega come sta (Di domenica 14 febbraio 2021) Aveva annunciato via social di essere risultata positiva al Covid 19 qualche giorno fa, Francesca Fialdini, rassicurando però il suo pubblico: Da noi a ruota libera sarebbe comunque andato in onda. E così oggi il programma è in diretta, con Francesca collegata da casa che però non conduce ma è una sorta di guida al fianco ( virtuale) di Nek che ha preso il suo posto nella puntata di San Valentino del programma di Rai 1. La conduttrice si è collegata da casa con il suo miglior sorriso e ha rassicurato tutti, sta bene ma non è semplice. E’ stato poi Nek a chiederle come stesse e come sta andando contro il maledetto Covid 19. Francesca ha spiegato che dopo aver fatto il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 14 febbraio 2021) Aveva annunciato via social di essere risultataal19 qualche giorno fa,, rassicurando però il suo pubblico: Da noi a ruota libera sarebbe comunque andato in onda. E così oggi il programma è in, concollegata dache però non conduce ma è una sorta di guida al fianco ( virtuale) di Nek che ha preso il suo posto nella puntata di San Valentino del programma di Rai 1. La conduttrice si è collegata dacon il suo miglior sorriso e ha rassicurato tutti, sta bene ma non è semplice. E’ stato poi Nek a chiederlestesse esta andando contro il maledetto19.hato che dopo aver fatto il ...

Monicavda83 : Francesca Fialdini ci ha fatto un bellissimo regalo di San Valentino ?????? : Nek #DaNoiARuotaLibera - lucemia67 : RT @misterf_tweets: sono passata in farmacia e così ho scoperto di essere positiva.' Le parole di Francesca #Fialdini poco fa in collegame… - vegastarsocial : RT @RaiUno: #DaNoiARuotaLibera ora in onda su Rai1 e in diretta streaming su RaiPlay ???? - Unf_Tweet : - vitaparanoia04 : Posso dire che almeno oggi sarebbe stato carino da parte di Mara un saluto e un augurio a Francesca Fialdini?! E in… -