FOTO/ “Il mio amore per te resta incondizionato”: il messaggio della Curva Sud Avellino (Di domenica 14 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Sofferto, romantico, tormentato. Il mio amore per te resta incondizionato“. E’ il testo dello striscione apparso all’esterno del “Partenio-Lombardi” di Avellino firmato dalla Curva Sud. Un messaggio che arriva all’indomani della vittoria contro la Juve Stabia. Vittoria che ha una doppia valenza: secondo posto in classifica e soprattutto il tabù sfatato al “Menti”. L’Avellino non vinceva nel catino di Castellammare di Stabia da circa 60 anni. Un messaggio chiaro nel giorno di San Valentino, ma soprattutto nel giorno in cui il capoluogo festeggia San Modestino, Patrono di Avellino. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 14 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Sofferto, romantico, tormentato. Il mioper te“. E’ il testo dello striscione apparso all’esterno del “Partenio-Lombardi” difirmato dallaSud. Unche arriva all’indomanivittoria contro la Juve Stabia. Vittoria che ha una doppia valenza: secondo posto in classifica e soprattutto il tabù sfatato al “Menti”. L’non vinceva nel catino di Castellammare di Stabia da circa 60 anni. Unchiaro nel giorno di San Valentino, ma soprattutto nel giorno in cui il capoluogo festeggia San Modestino, Patrono di. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

