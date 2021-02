Flirt con Nicolò Zaniolo? Arriva la risposta definitiva di Nicole Minetti (Di domenica 14 febbraio 2021) «Ho appreso stamane, scorrendo i giornali, che numerose testate hanno riportato ieri l'ennesima strampalata notizia che mi riguarda senza che fosse neppure verificata la fonte. Mi trovo, di conseguenza, costretta a precisare di non avere, allo stato, alcun account sui social network e ritengo, per giunta, vergognoso che chiunque possa impadronirsi della mia identità digitale senza alcun tipo di controllo, traendo in inganno migliaia di followers», ha dichiarato Nicole Minetti a proposito del presunto Flirt sui social con il calciatore Nicolò Zaniolo. “Invito a non dare ulteriore seguito alle eventuali affermazioni che dovessero comparire col mio nome sui social network, preannunciando che darò mandato ai miei legali perché mi tutelino nelle sedi più opportune nei confronti di chi continua a spacciarsi ... Leggi su golssip (Di domenica 14 febbraio 2021) «Ho appreso stamane, scorrendo i giornali, che numerose testate hanno riportato ieri l'ennesima strampalata notizia che mi riguarda senza che fosse neppure verificata la fonte. Mi trovo, di conseguenza, costretta a precisare di non avere, allo stato, alcun account sui social network e ritengo, per giunta, vergognoso che chiunque possa impadronirsi della mia identità digitale senza alcun tipo di controllo, traendo in inganno migliaia di followers», ha dichiaratoa proposito del presuntosui social con il calciatore. “Invito a non dare ulteriore seguito alle eventuali affermazioni che dovessero comparire col mio nome sui social network, preannunciando che darò mandato ai miei legali perché mi tutelino nelle sedi più opportune nei confronti di chi continua a spacciarsi ...

