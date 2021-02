Fiorentina. Il pessimo segnale di Genova. Quando meriti e perdi lo stesso

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina pessimo

Se una stagione si pesa su questi particolari, ladovrà soffrire fino all'ultima giornata. Sempre con l'acqua alla gola, per dirla alla Prandelli.In settimana " quando ancora non è certa la disputa di Reggina -al "Granillo", l'... Piove, porca miseria ! Pioveee! Ore 11.30: sono allo stadio, lo scenario è: la tribuna stampa è ...Fatale per i viola l'entrata in campo di Quagliarella e Candreva: finisce 2-1per i padroni di casa. Prandelli: "Due piccoli errori..." ...Firenze, 14 febbraio 2020 - Al cospetto di uno stormo di gabbiani, la Fiorentina trova il modo di farsi uccellare dalla Sampdoria del solito Quagliarella in una partita che avrebbe potuto vincere. E s ...