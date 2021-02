Film Dario Argento, da Suspiria a Profondo Rosso il maestro dell’orrore (Di domenica 14 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. I Film di Dario Argento l’hanno fatto conferire come il maestro dell’orrore, riconosciuto da tutto il mondo come uno dei migliori del genere. Lo vedremo insieme alla figlia Asia Argento a Domenica In pronti a raccontare anche la loro vita personale, ma ci sarà modo di parlare anche di cinema visto che anche lei è Leggi su youmovies (Di domenica 14 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Idil’hanno fatto conferire come il, riconosciuto da tutto il mondo come uno dei migliori del genere. Lo vedremo insieme alla figlia Asiaa Domenica In pronti a raccontare anche la loro vita personale, ma ci sarà modo di parlare anche di cinema visto che anche lei è

_DoIEvenExist : Dario, il fatto che oggi io sia passata davanti a uno dei miei cinema preferiti e anziché entrare per vedere un fil… - umbertograglia : @FrancescoLollo1 sembrano i personaggi di un film di Dario Argomento - newsound10 : @lucdilo Che bello zio, come in un film di Dario Argento! - VizTheWiz2 : RT @mimmocarriero: ieri su rete4 son apparsi la Boldrini, la Fornero dalla Palombelli, e Pedullà,Vauro, Karima Moual da Del Debbio- penso… - italiarena : RT @mimmocarriero: ieri su rete4 son apparsi la Boldrini, la Fornero dalla Palombelli, e Pedullà,Vauro, Karima Moual da Del Debbio- penso… -