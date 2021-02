Fiducia a Draghi | ma no cambiali in bianco

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 14 febbraio 2021) Coraggio. Fermiamo lo sconforto e lo smarrimento. Rialziamoci. Mi rivolgo con il massimo rispetto a chi in LeU e nel M5S esprime legittimi dubbi e fondate contrarietà sul Governo: combattiamo da dentro la maggioranza e da dentro il governo. Non dividiamoci. Non abbandoniamo il campo di gioco. È più facile, lo so. Ma, così, assecondiamo il disegno di chi ha cacciato Conte per tentare un’altra “rivoluzione passiva” in un crocevia della Storia italiana. Siamo sconfitti, non vinti. L’alleanza M5S-Pd-LeU è maggioranza assoluta alla Camera e maggioranza relativa al Senato. Siamo una Repubblica parlamentare. Le leggi le fa il Parlamento, non il governo. Con il voto dial Governo, non firmiamoin, non diventiamo “Signor Si”: continuiamo a lottare per il lavoro, la ...