Federica Pellegrini: in intimo rosso sul letto parla d’amore, è divina – FOTO (Di domenica 14 febbraio 2021) La campionessa di nuoto Federica Pellegrini è divina per San Valentino: veste un intimo rosso e poi sul letto parla d’amore. Dopo aver partecipato alla scorsa puntata di C’è Posta Per Te la nuotatrice, Federica Pellegrini, continua a fare i conti con i propri sentimenti, ma stavolta niente più lacrime. In occasione del giorno di L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 14 febbraio 2021) La campionessa di nuotoper San Valentino: veste une poi sul. Dopo aver partecipato alla scorsa puntata di C’è Posta Per Te la nuotatrice,, continua a fare i conti con i propri sentimenti, ma stavolta niente più lacrime. In occasione del giorno di L'articolo proviene da YesLife.it.

robirantucci : RT @bowiesmelodrama: bellissima federica pellegrini - AUTECATURE : se un'altra persona si azzarda a paragonarmi in qualche modo a federica pellegrini se qualcun altro mi dice che le… - chevitemerd : RT @bowiesmelodrama: bellissima federica pellegrini - volumesei : RT @bowiesmelodrama: bellissima federica pellegrini - francobus100 : C'è Posta per Te, Federica Pellegrini e la sorpresa per i genitori di Sergio Mirante: ecco cosa ha fatto MOLTO… -