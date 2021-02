Fall Guys celebra San Valentino con un' adorabile skin Red Panda | disponibile per un tempo limitato

(Di domenica 14 febbraio 2021) Cosa c'è di meglio della festa di Sanre Sanall'interno diUltimate Knockout, ovviamente! Come tributo alla Festa degli Innamorati, Devolver Digital e Mediatonic hanno pubblicato un video speciale di, nel quale possiamo ammirare l'amore fra un appassionato giocatore e una delle adorabili Tic-Tac protagoniste. Un piccolo siparietto che si conclude con un adorableRosso donato come pegno d'amore. Ma non si tratta solo di una scenetta casuale: quel Redè a tutti gli effetti la nuovaspeciale che i giocatori dipossono acquistare all'interno del negozio in-game, per un periodo di...

