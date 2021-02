Eyes Wide Shut: chi è la donna misteriosa nella scena dell'orgia? (Di domenica 14 febbraio 2021) L'identità della ragazza in maschera presente nella scena dell'orgia di Eyes Wide Shut è stata rivelata nel 2019 dallo storico assistente di Kubrick. L'identità della famosa donna misteriosa presente in Eyes Wide Shut, completamente nuda ma con il volto coperto da una maschera che il protagonista interpretato da Tom Cruise incontra durante il party, è stata rivelata nel 2019 da Leon Vitali, storico assistente di Stanley Kubrick: si tratta di Abigail Good, doppiata da Cate Blanchett. Ovviamente non è la Blanchett in carne e ossa quella che vediamo nella scena del film, dal momento che la donna è ... Leggi su movieplayer (Di domenica 14 febbraio 2021) L'identitàa ragazza in maschera presentediè stata rivelata nel 2019 dallo storico assistente di Kubrick. L'identitàa famosapresente in, completamente nuda ma con il volto coperto da una maschera che il protagonista interpretato da Tom Cruise incontra durante il party, è stata rivelata nel 2019 da Leon Vitali, storico assistente di Stanley Kubrick: si tratta di Abigail Good, doppiata da Cate Blanchett. Ovviamente non è la Blanchett in carne e ossa quella che vediamodel film, dal momento che laè ...

Corriere : «Eyes Wide Shut», il rifiuto di Eva Herzigova e le 50 scene di sesso imposte alla Kidman: i 15 segreti - LinkaTv : E' iniziato Eyes Wide Shut su #iris Clicca qui per classifica tweet: - federicobenuzzi : RT @cabiriams01: Eyes Wide Shut (#StanleyKubrick, 1999) 14 febbraio alle 21.00 su Iris Al link ???? la rubrica I Poltroni di @Carol_Minguzzi… - G_Agozzino : RT @Julio_Arnes: Propongo ai miei di vedere 'Eyes Wide Shut'. Li avverto: 'è di Kubrick ma per voi potrebbe risultare scabroso' Mia madre d… - Julio_Arnes : Propongo ai miei di vedere 'Eyes Wide Shut'. Li avverto: 'è di Kubrick ma per voi potrebbe risultare scabroso' Mia… -