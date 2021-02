Erriquez | ci lascia la voce storica dei Bandabardò

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 14 febbraio 2021) Oggi 14 Febbraio 2021 per gli amanti del Folk Italiano arriva una brutta notizia. Enrico Greppi in arteil leader dei, il più conosciuto gruppo Folk in Italia è morto. Da tempo aveva iniziato la sua battaglia contro un brutto male che purtroppo non è riuscito a vincere. Si trovava nella sua Fiesole, e a darne la notizia è stato il suo Manager Francesco Barbaro, che lo avevo seguito fino dagli esordi. Valhalla bangers: i Wardruna ridefiniscono la musica folk norren: un vero combattente Nessuno dall’esterno poteva immaginare chestesse combattendo una guerra così importante. Il cantante ci teneva che passasse la sua musica prima di tutto. Ha reagito come un pugile, che anche quando sa che perderà l’incontro non smette di colpire l’avversario. La sua energia era ...