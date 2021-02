Emergenza Covid, in Campania 1.603 nuovi contagi: 79 i sintomatici (Di domenica 14 febbraio 2021) Sono 1.603, di cui 79 sintomatici, i nuovi positivi al Covid rilevati in Campania, su 19.987 test processati. L’incidenza contagi/tamponi si attesta all’8,07%, in calo rispetto all’8,57 di ieri. Sette le nuove vittime (il totale è di 4.006 dall’inizio dell’epidemia), 686 i guariti. L’occupazione delle terapie intensive – informa il bollettino giornaliero dell’Unità di crisi – sale a 111 posti (+7 da ieri) mentre quella delle degenze è di 1.322 posti, meno 34 in un giorno. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 14 febbraio 2021) Sono 1.603, di cui 79, ipositivi alrilevati in, su 19.987 test processati. L’incidenza/tamponi si attesta all’8,07%, in calo rispetto all’8,57 di ieri. Sette le nuove vittime (il totale è di 4.006 dall’inizio dell’epidemia), 686 i guariti. L’occupazione delle terapie intensive – informa il bollettino giornaliero dell’Unità di crisi – sale a 111 posti (+7 da ieri) mentre quella delle degenze è di 1.322 posti, meno 34 in un giorno. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

matteosalvinimi : #Salvini: Il Covid ha segnato un cambiamento epocale: lo ricorderemo per decenni. Sono quei passaggi, come le guerr… - repubblica : San Valentino in corsia per Antonella e Michele: gli infermieri dei reparti Covid che si sono innamorati durante l'… - Affaritaliani : 'Qualunque sia la spiegazione, è comunque un dato che non siamo più in emergenza da un mese' L'ANALISI CHOC… - actarus1070 : Lo sapevano da aprile 2020 che il problema del Covid era la ‘tempesta citochinica’ ma hanno usato la Tachipirina e… - MarySpes : RT @ABYOUN77: @AStramezzi Il fatto del covid è curabile? questo lo sappiamo da un anno !!..tutto resto ( epidemia..emergenza..varianti .… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Covid: 83 nuovi casi e 7 morti in Sardegna

Sono 40.207 i casi di positività al Covid - 19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 83 nuovi contagi. In totale sono stati ...

Covid, lesioni nella fase iniziale. Dalla bocca alert per la diagnosi

... è frutto di un lavoro multidisciplinare svolto nel Policlinico di Bari nel DAI 5 Emergenza - ...- continua il direttore - ha chiarito che le lesioni orali elementari ed iniziali dell'infezione Covid - ...

Organizzazione emergenza Covid, sindacati chiedono incontro urgente a Toma Primonumero Covid, 11.068 nuovi casi e 221 decessi nelle ultime 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Sono 11.068 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 13.532) a fronte di 205.642 tamponi effettuati su un totale di 36.168.581 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollett ...

In provincia di Siena 47 nuovi positivi al Covid

Emergenza Covid, il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 148 unità, di cui 47 nella provincia di Siena ...

Sono 40.207 i casi di positività al- 19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 83 nuovi contagi. In totale sono stati ...... è frutto di un lavoro multidisciplinare svolto nel Policlinico di Bari nel DAI 5- ...- continua il direttore - ha chiarito che le lesioni orali elementari ed iniziali dell'infezione- ...ROMA (ITALPRESS) – Sono 11.068 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 13.532) a fronte di 205.642 tamponi effettuati su un totale di 36.168.581 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollett ...Emergenza Covid, il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 148 unità, di cui 47 nella provincia di Siena ...