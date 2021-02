Elisabetta Sgarbi | «Mio padre | il nostro ago della bilancia»

Leggi su panorama

(Di domenica 14 febbraio 2021) In occasioneripubblicazione di un volume con i quattro libri di Giuseppe «Nino»e dell'uscita del film che ne ha tratto Pupi Avati, la figlia parla del rapporto con due genitori speciali, tra memorie private e immagini letterarie. «Lui era silenzioso,amava la calma del Po» ricorda l'editrice. «Ma era appassionato non meno di mia madre». «Le prime persone che mi hanno parlatocasa di Ro Ferrarese sono state Roberta Mazzoni e Susanna Tamaro: «Un posto pieno di fame di vita», lo definirono. Avevano ragione. Su un'ala c'è la farmacia, con il via vai dei clienti. Il resto è l'abitazione degli. Ovvero il museo traboccante delle opere acquistate da Vittorio e dalla madre Caterina, Rina Cavallini. Quando ci andai, qualche anno fa, oltre a tutto il resto mi colpirono alcuni articoli di giornale ...