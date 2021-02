Elisabetta Canalis vaccinata contro il Covid | ma sui social è polemica | ?Hai usato uno stratagemma molto discutibile?

(Di domenica 14 febbraio 2021)si èile ha mostrato a tutti quel momento sui. Dopo la storia su Instagram però sono nate alcune polemiche soprattutto per...

infoitcultura : Elisabetta Canalis, fatto il vaccino anti Covid: 'Grazie agli Stati Uniti potrò riabbracciare mia madre' | Foto - infoitcultura : Elisabetta Canalis gioisce con i fan: 'Finalmente questo giorno è arrivato' - lillydessi : Vestito Primavera 2021, l'abito più bello di Elisabetta Canalis - Cosmopolitan Buon San Valentino - lillydessi : #Vestito #Primavera2021, l' #abito più bello di #Elisabetta #Canalis - #Cosmopolitan #moda #tendenze - lillydessi : #Vestito #Primavera2021, l'#abito più bello di #Elisabetta #Canalis - -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Canalis

Cosmopolitan

- - > Leggi Anche Simona Ventura pazza d'amore per Terzi: 'Che fortuna averti incontrato'non può essere più felice di così. Insieme al marito Brian Perri sono una coppia ...annuncia su Instagram di aver completato la vaccinazione anti Covid: ora potrà finalmente realizzare un grande sogno. Splendida notizia per: la showgirl, ormai da ...Fonte Foto: https://www.instagram.com/littlecrumb_/?hl=it. Elisabetta Canalis: il vaccino anti-Covid. Anche Elisabetta Canalis è tra le celebrità che si sono sottoposte al vaccino anti-Coronavirus. El ...La showgirl, da tempo residente negli Stati Uniti dove ha sposato il chirurgo Brian Perri con il quale ha dato alla luce la figlia Skyler Eva, ha pubblicato sulle sue storie su Instagram il momento in ...