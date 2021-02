Elezioni in Kosovo, vince il centrosinistra guidato da Albin Kurti (Di lunedì 15 febbraio 2021) PRISTINA (ITALPRESS) – Le Elezioni nazionali straordinarie in Kosovo si sono concluse con la vittoria del centrosinistra. Vetevendosje ha conquistato circa il 50% dei voti. La giornata elettorale si è tenuta in condizioni climatiche molto fredde e gli osservatori riferiscono che i kosovari hanno votato pacificamente e regolarmente. Alle 19 si sono chiuse le urne elettorali e come previsto dai sondaggi Exit diffusi dalla TV Dukagjini, il Vetevendosje, ha vinto 55 seggi in Parlamento su 120 seggi, di cui 20 riservati a partiti di minoranza. La loro campagna elettorale si è concentrata sulla lotta alla corruzione, allo stato di diritto, l’uguaglianza e le promesse di sviluppo economico. Vetevendosje è un partito politico di centrosinistra guidato da Albin Kurti, leader ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 15 febbraio 2021) PRISTINA (ITALPRESS) – Lenazionali straordinarie insi sono concluse con la vittoria del. Vetevendosje ha conquistato circa il 50% dei voti. La giornata elettorale si è tenuta in condizioni climatiche molto fredde e gli osservatori riferiscono che i kosovari hanno votato pacificamente e regolarmente. Alle 19 si sono chiuse le urne elettorali e come previsto dai sondaggi Exit diffusi dalla TV Dukagjini, il Vetevendosje, ha vinto 55 seggi in Parlamento su 120 seggi, di cui 20 riservati a partiti di minoranza. La loro campagna elettorale si è concentrata sulla lotta alla corruzione, allo stato di diritto, l’uguaglianza e le promesse di sviluppo economico. Vetevendosje è un partito politico dida, leader ...

CorriereCitta : Elezioni in Kosovo, vince il centrosinistra guidato da Albin Kurti - laregione : Kosovo, sinistra nazionalista in testa - AretimPolitics : Si tratta di exit poll Elezioni in #Kosovo: netta vittoria di Autodeterminazione, partito ultranazionalista di Alb… - euronewsit : Elezioni in Kosovo: netta vittoria di Autodeterminazione, partito ultranazionalista di Albin Kurti - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Elezioni in Kosovo: netta vittoria di Autodeterminazione, partito ultranazio… -