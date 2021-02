Elezioni Catalogna, vincono di nuovo gli indipendentisti: solo loro possono formare una maggioranza. Giù l’affluenza (causa Covid) (Di domenica 14 febbraio 2021) La Catalogna non cambia pelle alle urne. La fisionomia del nuovo Parlamento che nascerà dalle Elezioni di questa domenica secondo exit poll e proiezioni somiglia parecchio a quella dell’assemblea uscente: gli indipendentisti avranno la maggioranza. Non l’hanno cambiata la ferita delle botte ai seggi del referendum del 2017, né gli arresti e il processo ai leader e infine nemmeno una pandemia mondiale che ha messo in ginocchio la Catalogna più di altre regioni della Spagna e di Europa. Le Elezioni sono state segnate da un crollo dell’affluenza rispetto al 2017 soprattutto a causa del coronavirus che in Catalogna ha finora fatto registrare oltre 540mila contagi e quasi 9.900 morti, ma sembrano assestare un altro schiaffo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) Lanon cambia pelle alle urne. La fisionomia delParlamento che nascerà dalledi questa domenica secondo exit poll e proiezioni somiglia parecchio a quella dell’assemblea uscente: gliavranno la. Non l’hanno cambiata la ferita delle botte ai seggi del referendum del 2017, né gli arresti e il processo ai leader e infine nemmeno una pandemia mondiale che ha messo in ginocchio lapiù di altre regioni della Spagna e di Europa. Lesono state segnate da un crollo delrispetto al 2017 soprattutto adel coronavirus che inha finora fatto registrare oltre 540mila contagi e quasi 9.900 morti, ma sembrano assestare un altro schiaffo ...

