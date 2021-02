Elena Santarelli, ecco come ho affrontato la malattia di mio figlio (Di domenica 14 febbraio 2021) Ospite di Verissimo Elena Santarelli ha confidato a Silvia Toffanin il travaglio che ha subìto nel periodo in cui il figlio Giacomo è stato male. La showgirl, che oggi dichiara che il ragazzo è guarito, non può fare a meno di condividere pubblicamente la sua tragica esperienza vissuta tra ospedali, terapie violente e condivisa con altre mamme che hanno, purtroppo dovuto assistere alla morte dei loro figli. Per Elena Santarelli è stato un periodo drammatico ma non si sente una mamma speciale ha fatto quello che ogni genitore avrebbe fatto. Oggi sta vicino a quelle famiglie che vivono ancora quel dolore e prova a sensibilizzare l’opinione pubblica su quanto aiuto serve quando si vivono dei drammi del genere: “Qualsiasi mamma fa quello che io ho fatto. Io sono solo una persona nota. Ci sono delle madri ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 14 febbraio 2021) Ospite di Verissimoha confidato a Silvia Toffanin il travaglio che ha subìto nel periodo in cui ilGiacomo è stato male. La showgirl, che oggi dichiara che il ragazzo è guarito, non può fare a meno di condividere pubblicamente la sua tragica esperienza vissuta tra ospedali, terapie violente e condivisa con altre mamme che hanno, purtroppo dovuto assistere alla morte dei loro figli. Perè stato un periodo drammatico ma non si sente una mamma speciale ha fatto quello che ogni genitore avrebbe fatto. Oggi sta vicino a quelle famiglie che vivono ancora quel dolore e prova a sensibilizzare l’opinione pubblica su quanto aiuto serve quando si vivono dei drammi del genere: “Qualsiasi mamma fa quello che io ho fatto. Io sono solo una persona nota. Ci sono delle madri ...

