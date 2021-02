Elena Santarelli e la storia di suo figlio Giacomo: «Lui ha vinto, ma molti bambini non ce la fanno» (Di domenica 14 febbraio 2021) Ospite della puntata di ieri, 13 Febbraio 2021, di Verissimo, Elena Santarelli ha raccontato il lungo incubo vissuto con la malattia del figlio Giacomo. Nel 2017 al bambino è stato diagnosticato un tumore cerebrale, che fortunatamente è riuscito a superare. Un’esperienza terribile che ha cambiato nel profondo Elena. La showgirl ha dovuto cercare dentro di sè un’enorme forza per poter affrontare al meglio quel delicato periodo. L’amore della famiglia ha dato a Giacomo la carica necessaria per combattere contro il tumore e sconfiggerlo. L’esperienza all’interno dell’ospedale ha segnato profondamente anche mamma Elena, la quale ha visto molti bambini non farcela. Un ricordo doloroso che l’accompagnerà per sempre. Leggi anche ... Leggi su urbanpost (Di domenica 14 febbraio 2021) Ospite della puntata di ieri, 13 Febbraio 2021, di Verissimo,ha raccontato il lungo incubo vissuto con la malattia del. Nel 2017 al bambino è stato diagnosticato un tumore cerebrale, che fortunatamente è riuscito a superare. Un’esperienza terribile che ha cambiato nel profondo. La showgirl ha dovuto cercare dentro di sè un’enorme forza per poter affrontare al meglio quel delicato periodo. L’amore della famiglia ha dato ala carica necessaria per combattere contro il tumore e sconfiggerlo. L’esperienza all’interno dell’ospedale ha segnato profondamente anche mamma, la quale ha vistonon farcela. Un ricordo doloroso che l’accompagnerà per sempre. Leggi anche ...

