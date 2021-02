“Ecco come è morta”. Giallo di Bolzano, cosa ha rivelato l’autopsia sul corpo di Laura Perselli (Di domenica 14 febbraio 2021) Niente da fare per la maxi ricerca sull’Adige iniziata questa mattina per trovare la salma di Peter Neumair, scomparso dal 4 gennaio insieme alla sua compagna Laura Perselli che sarebbe morta per strangolamento. Così emerge da indiscrezioni sull’autopsia effettuata, su incarico della procura, dal medico legale Dario Ragniero e, per la difesa, dall’anatompatologo bolzanino Eduard Egarter Vigl. Tre cani molecolari della polizia tedesca specializzati nella ricerca di cadaveri in acqua hanno fiutato qualcosa nei pressi di Laghetti, dove lo sabato scorso era stato ritrovato il corpo di Laura Perselli. come sapete, le ricerche dei sommozzatori, però, non hanno dato riscontro. Alla ricerca hanno partecipato anche centinaia di persone lungo ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 14 febbraio 2021) Niente da fare per la maxi ricerca sull’Adige iniziata questa mattina per trovare la salma di Peter Neumair, scomparso dal 4 gennaio insieme alla sua compagnache sarebbeper strangolamento. Così emerge da indiscrezioni suleffettuata, su incarico della procura, dal medico legale Dario Ragniero e, per la difesa, dall’anatompatologo bolzanino Eduard Egarter Vigl. Tre cani molecolari della polizia tedesca specializzati nella ricerca di cadaveri in acqua hanno fiutato qualnei pressi di Laghetti, dove lo sabato scorso era stato ritrovato ildisapete, le ricerche dei sommozzatori, però, non hanno dato riscontro. Alla ricerca hanno partecipato anche centinaia di persone lungo ...

