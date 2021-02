È triste veder andare via il miglior presidente del Consiglio della mia vita (Di domenica 14 febbraio 2021) di Domitilla De Gironimo . Sì perché, a soli vent’anni, ne ho già visti tanti, dal momento che si scambiano il testimone con la stessa velocità di una staffetta da 400m. Ancor più triste è vederlo lasciare Palazzo Chigi, con il sottofondo di commenti irripetibili di giornalisti diffamatori di colui che fino a pochi mesi fa era considerato il salvatore della patria. Tuttavia, gli applausi dei dipendenti di Palazzo Chigi, affacciati alle finestre del cortile interno, proprio come noi cittadini abbiamo fatto a marzo per solidarietà, hanno sopraffatto qualunque commento negativo. Quelli erano gli applausi degli italiani che, riconoscenti per tutto quello che Giuseppe Conte ha fatto per noi, lo sostengono, apprezzano e rispettano. Da giovane studentessa, voglio ringraziare Giuseppe Conte per avermi fatto credere per la prima volta nella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) di Domitilla De Gironimo . Sì perché, a soli vent’anni, ne ho già visti tanti, dal momento che si scambiano il testimone con la stessa velocità di una staffetta da 400m. Ancor piùlo lasciare Palazzo Chigi, con il sottofondo di commenti irripetibili di giornalisti diffamatori di colui che fino a pochi mesi fa era considerato il salvatorepatria. Tuttavia, gli applausi dei dipendenti di Palazzo Chigi, affacciati alle finestre del cortile interno, proprio come noi cittadini abbiamo fatto a marzo per solidarietà, hanno sopraffatto qualunque commento negativo. Quelli erano gli applausi degli italiani che, riconoscenti per tutto quello che Giuseppe Conte ha fatto per noi, lo sostengono, apprezzano e rispettano. Da giovane studentessa, voglio ringraziare Giuseppe Conte per avermi fatto credere per la prima volta nella ...

