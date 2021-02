È già polemica nel nuovo governo Draghi: Speranza firma lo stop allo sci fino al 5 marzo. Ira dei ministri Giorgetti e Garavaglia (Di domenica 14 febbraio 2021) A solo 12 ore dalla tanto attesa riapertura degli impianti sciistici nelle regioni gialle, il ministro della Salute Roberto Speranza firma “un provvedimento che vieta lo svolgimento delle attività sciistiche amatoriali fino al 5 marzo 2021, data di scadenza del Dpcm 14 gennaio 2021?. Una vera e propria doccia fredda per gli operatori del settore – messi in ginocchio dalle precedenti chiusure – e che puntavano tutto su questa riapertura per risollevare i bilanci stagionali. Imprenditori e operatori ora si trovano letteralmente spiazzati dal dietrofront dell’ultimo momento. In diverse regioni lo sci sarebbe ripartito nelle prossime ore, a iniziare dalla Lombardia, dove il governatore Attilio Fontana, lo scorso 10 gennaio, aveva firmato un’ordinanza che ne autorizzava la riapertura degli impianti a ... Leggi su tpi (Di domenica 14 febbraio 2021) A solo 12 ore dalla tanto attesa riapertura degli impianti sciistici nelle regioni gialle, il ministro della Salute Roberto“un provvedimento che vieta lo svolgimento delle attività sciistiche amatorialial 52021, data di scadenza del Dpcm 14 gennaio 2021?. Una vera e propria doccia fredda per gli operatori del settore – messi in ginocchio dalle precedenti chiusure – e che puntavano tutto su questa riapertura per risollevare i bilanci stagionali. Imprenditori e operatori ora si trovano letteralmente spiazzati dal dietrofront dell’ultimo momento. In diverse regioni lo sci sarebbe ripartito nelle prossime ore, a iniziare dalla Lombardia, dove il governatore Attilio Fontana, lo scorso 10 gennaio, avevato un’ordinanza che ne autorizzava la riapertura degli impianti a ...

Ultime Notizie dalla rete : già polemica Stop allo sci fino al 5 marzo, Toti: 'Vivono fuori dalla realtà, cittadini presi in giro'

"Le società di gestione delle attività sciistiche " aggiunge Toti " hanno già assunto personale e ... Ed è polemica sulle parole di Walter Ricciardi , consulente del ministero della Salute, secondo il ...

Crisanti: "Serve lockdown, variante inglese si diffonderà"

La variante inglese è già nel 20% dei casi in Italia - ricorda Crisanti - Il vero problema è che ... Quanto alla polemica sulla riapertura degli impianti da sci Crisanti non ha dubbi: "Sembra che i ...

