È finita l’epoca del “cinegiornale di Casalino”, Draghi è un premier disconnesso: non ha i social (Di domenica 14 febbraio 2021) Con l’avvento della nuova digitalizzazione e dei social anche la politica ha subito un radicale cambiamento legato ad una comunicazione che passa dai principali social media. Mario Draghi in questo contesto mediatico è un premier senza social: il presidente del Consiglio non è su Facebook, né su Twitter, potremmo definirlo disconnesso. Una discontinuità non solo sui programmi politici rispetto al recente passato ma una rottura anche con la comunicazione social di Conte. Basta con Facebook e dirette, sarà la rivoluzione del basso profilo. Si chiude l’epoca del “cinegiornale di Casalino” per una comunicazione più schiva, riservata e con toni maggiormente istituzionali. Durante il Governo Conte la comunicazione ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 14 febbraio 2021) Con l’avvento della nuova digitalizzazione e deianche la politica ha subito un radicale cambiamento legato ad una comunicazione che passa dai principalimedia. Marioin questo contesto mediatico è unsenza: il presidente del Consiglio non è su Facebook, né su Twitter, potremmo definirlo. Una discontinuità non solo sui programmi politici rispetto al recente passato ma una rottura anche con la comunicazionedi Conte. Basta con Facebook e dirette, sarà la rivoluzione del basso profilo. Si chiudedel “di” per una comunicazione più schiva, riservata e con toni maggiormente istituzionali. Durante il Governo Conte la comunicazione ...

