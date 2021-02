Dybala Juventus | verso la Champions League | le condizioni della Joya

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 14 febbraio 2021)– Torna la. Si riparte in casadopo il ko patito in campionato contro il Napoli che rischia di complicare i piani scudettisquadra bianconera. Un ko inatteso quello arrivato al San Paolo-Maradona, che ha evidenziato la stanchezza di un gruppo che in questo 2021 ha dovuto sostenere molti impegni ravvicinati. Ma non c’è tempo per riposare, perchè mercoledì sera Ronaldo e compagni sono attesi da un’altra partita molto importante come quella contro il Porto., le ultimissime sullaValida per gli ottavi di finale di. In questo match d’andata non sono consentiti passi falsi per non complicare il discorso qualificazione. Come riporta Il Corriere ...