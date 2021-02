Dua Lipa: quale è il messaggio delle sue canzoni? (Di domenica 14 febbraio 2021) La giovane cantante di origine albanese Dua Lipa ha ottenuto fin dai suoi esordi un grandissimo successo musicale. Ma quale è il segreto per raggiungere la vetta? Che cosa vuole dirci Dua Lipa con le sue canzoni ? Dua Lipa è comparsa sulle piattaforme musicali nel 2015 con il suo primo brano “New Love” e a partire da questo singolo la sua carriera è stata inarrestabile. Molti sono i brani della cantante neo venticinquenne che hanno confermato la sua fama. Il suo è uno stile puramente pop con influenze elettroniche ma le tematiche affrontate nei suoi brani sono varie: dall’amore, al tradimento, alla solidarietà tra donne, alla rivincita personale che spinge a non voler mollare. Guardiamo un pò più da vicino qual è il messaggio che Dua Lipa vuole trasmetterci, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 14 febbraio 2021) La giovane cantante di origine albanese Duaha ottenuto fin dai suoi esordi un grandissimo successo musicale. Maè il segreto per raggiungere la vetta? Che cosa vuole dirci Duacon le sue? Duaè comparsa sulle piattaforme musicali nel 2015 con il suo primo brano “New Love” e a partire da questo singolo la sua carriera è stata inarrestabile. Molti sono i brani della cantante neo venticinquenne che hanno confermato la sua fama. Il suo è uno stile puramente pop con influenze elettroniche ma le tematiche affrontate nei suoi brani sono varie: dall’amore, al tradimento, alla solidarietà tra donne, alla rivincita personale che spinge a non voler mollare. Guardiamo un pò più da vicino qual è ilche Duavuole trasmetterci, ...

VentagliP : RT @SoniaSamoggia: #OkBoomers #VentagliDiParole Sono donna e sono carina, da sempre devo faticare il doppio per essere credibile come mus… - pondsurvivor : Basta sono incazzato vado a giocare a overwatch mentre mi sparo Dua Lipa nelle orecchie - IntoKpopItaly : [COVER] Taeha, former delle MOMOLAND, ha rilasciato una cover di 'Don't Start Now' di Dua Lipa. ?… - SoniaSamoggia : #OkBoomers #VentagliDiParole Sono donna e sono carina, da sempre devo faticare il doppio per essere credibile com… - dua_italia : ?? | 'We're Good' di Dua Lipa debutta ufficialmente nelle classifiche radio generali americane alla #148, accumuland… -

Ultime Notizie dalla rete : Dua Lipa "We're Good": Dua Lipa tra Titanic e aragoste in un video imperdibile

Per capire cosa c'entri Dua Lipa con l'aragosta e il Titanic dovete prenderti tre minuti di tempo e guardare il video di We're Good , il primo singolo estratto da Future Nostalgia: The Moonlight Edition , versione deluxe ...

Dua Lipa, la popstar dei record torna con "We're good"

Negli ultimi sei anni la carriera di Dua Lipa ha letteralmente preso il volo. La vocalist di origini kosovare - albanesi, nata a Londra è diventata una delle più importanti artiste a livello mondiale fin dagli esordi. Basti dire che i ...

Dua Lipa, pubblicata un'anteprima del video del nuovo singolo We're Good Sky Tg24 Dua Lipa: quale è il messaggio delle sue canzoni?

La giovane cantante di origine albanese Dua Lipa ha ottenuto fin dai suoi esordi un grandissimo successo musicale. Ma quale è il segreto per raggiungere la vetta? Dua Lipa è comparsa sulle piattaforme ...

Dua Lipa, la popstar dei record torna con "We're good"

Un uovo brano contenuto in Future Nostalgia - The Moonlight Edition per la vocalist che ha sbancato le classifiche di vendita e battuto ogni record sulle piattaforme streaming ...

Per capire cosa c'entricon l'aragosta e il Titanic dovete prenderti tre minuti di tempo e guardare il video di We're Good , il primo singolo estratto da Future Nostalgia: The Moonlight Edition , versione deluxe ...Negli ultimi sei anni la carriera diha letteralmente preso il volo. La vocalist di origini kosovare - albanesi, nata a Londra è diventata una delle più importanti artiste a livello mondiale fin dagli esordi. Basti dire che i ...La giovane cantante di origine albanese Dua Lipa ha ottenuto fin dai suoi esordi un grandissimo successo musicale. Ma quale è il segreto per raggiungere la vetta? Dua Lipa è comparsa sulle piattaforme ...Un uovo brano contenuto in Future Nostalgia - The Moonlight Edition per la vocalist che ha sbancato le classifiche di vendita e battuto ogni record sulle piattaforme streaming ...