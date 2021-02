Doppia mascherina a scuola contro la variante inglese. I presidi: «Protezione durante le lezioni» (Di domenica 14 febbraio 2021) Cari ragazzi, indossate la Doppia mascherina durante le lezioni. Mentre si moltiplicano a Roma e nel Lazio i contagi legati alla variante inglese, l?Associazione dei presidi ha scritto una... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 14 febbraio 2021) Cari ragazzi, indossate lale. Mentre si moltiplicano a Roma e nel Lazio i contagi legati alla, l?Associazione deiha scritto una...

Notiziedi_it : Scuola, contro le varianti covid la raccomandazione dei presidi: “Doppia mascherina per proteggersi meglio” - p_tambone : RT @Corvonero75: Maestà i bambini non respirano bene. Dategli doppia mascherina. - jackfollasb : Covid Lazio, la variante inglese fa paura. L'allarme dei presidi: “In classe doppia mascherina” - duxfightdemon : RT @Corvonero75: Maestà i bambini non respirano bene. Dategli doppia mascherina. - romatoday : #Scuola, contro le varianti covid la raccomandazione dei presidi: 'Doppia mascherina per proteggersi meglio' -