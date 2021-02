Dopo un giorno di governo Draghi Salvini ha già stufato, il Pd: 'Show da campagna elettorale' (Di domenica 14 febbraio 2021) Dopo lo spettacolo indecente offerto da ospite su La7, in cui ha criticato le scelte del governo di cui lui stesso fa parte, il senatore del Pd Dario Stefàno, presidente della Commissione Politiche ... Leggi su globalist (Di domenica 14 febbraio 2021)lo spettacolo indecente offerto da ospite su La7, in cui ha criticato le scelte deldi cui lui stesso fa parte, il senatore del Pd Dario Stefàno, presidente della Commissione Politiche ...

LauraPausini : Quando nelle mie canzoni vi auguro di innamorarvi...vi auguro di essere come noi che dopo 16 anni sembra ancora il… - frondolino : Ero nel cortile di palazzo Chigi il giorno in cui Prodi se ne andò (accompagnavo il successore),e mi colpì l’intens… - GiovanniToti : Ci risiamo! Il Cts a 24 ore dalla riapertura degli impianti sciistici rimette tutto in discussione. Dopo la beffa d… - danielesavini5 : RT @frondolino: Ero nel cortile di palazzo Chigi il giorno in cui Prodi se ne andò (accompagnavo il successore),e mi colpì l’intensità e la… - shady_wall : @IProCaster @OffSidePage_ Dal giorno dopo la mia lamentela sembrerebbe essere tutto ok ?? Grazie mille ?? -