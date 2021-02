Dopo la crisi, Renzi apre la resa dei conti: «Pd sesta stella del M5s, Conte leader solo perché popolare: serve altro» (Di domenica 14 febbraio 2021) È tempo di tirare le fila. Non per la squadra di Mario Draghi certo, appena all’inizio della sua esperienza di governo. Ma per chi questa squadra, in un modo o nell’altro, ha contribuito a formarla. In una lettera pubblicata sul quotidiano La Stampa, Matteo Renzi spiega, ancora una volta, i motivi che l’hanno spinto ad aprire una crisi nel mezzo di una pandemia. Togliendosi qualche sassolino dalla scarpa, Dopo gli attacchi delle settimane scorse, per il senatore la conclusione della crisi di governo aiuta a cogliere una cosa in particolare: «Il disagio del gruppo dirigente della sinistra davanti alle sfide della Contemporaneità». Provando a superare i personalismi che hanno visto il “brutto carattere” di Matteo Renzi protagonista della crisi di ... Leggi su open.online (Di domenica 14 febbraio 2021) È tempo di tirare le fila. Non per la squadra di Mario Draghi certo, appena all’inizio della sua esperienza di governo. Ma per chi questa squadra, in un modo o nell’, ha contribuito a formarla. In una lettera pubblicata sul quotidiano La Stampa, Matteospiega, ancora una volta, i motivi che l’hanno spinto ad aprire unanel mezzo di una pandemia. Togliendosi qualche sassolino dalla scarpa,gli attacchi delle settimane scorse, per il senatore la conclusione delladi governo aiuta a cogliere una cosa in particolare: «Il disagio del gruppo dirigente della sinistra davanti alle sfide dellamporaneità». Provando a superare i personalismi che hanno visto il “brutto carattere” di Matteoprotagonista delladi ...

