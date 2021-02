Donald Trump non è colpevole per aver incitato l’insurrezione del 6 gennaio | respinto l’impeachment

(Di domenica 14 febbraio 2021) Ultimo atto: assoluzione. L’ex Presidente statunitense“non èperdel 6”. A favore del57 senatori, contrari 43. Non viene raggiunto il quorum di 67 favorevoli necessario per condannare l’ex presidente. Nel febbraio 2020superò il primo impeachment, sul caso Ucraina. Ora, unico caso nella storia, esce indenne anche dal secondo. Il tycoon esulta da Mar-a-Lago, con una nota diffusa via mail dal suo 45 Office. “Voglio innanzitutto ringraziare il mio team legale (…) e i senatori che hanno difeso la Costituzione (.. ). Nessun presidente ha dovuto subire quella che è la più grande caccia alle streghe mai vista (…). Il nostro storico, patriottico e meraviglioso ...

you_trend : ?? Il Senato degli Stati Uniti assolve Donald Trump nel processo di impeachment con 57 voti per la condanna e 43 per… - MediasetTgcom24 : Usa, Donald Trump assolto nel secondo processo di impeachment #donaldtrump - Affaritaliani : Trump assolto dal secondo impeachment. Ora sogna il 2024 con il movimento MAGA - maddalena2471 : RT @IosonoScala: Con l'elezione di #Biden... In #USA vinceva la #democrazia... Ma nel #senato oggi... (Lo stesso sento che venne assaltato… - MarcochiTter : Donald #trump assolto dalla richiesta di #impeachment voluta dai democratici ???? Suka #twitter ???? -

... gli avvocati dell'ex inquilino della Casa Bianca hanno fatto risentire le stesse identiche accuse lanciate da Hillary Clinton e Nancy Pelosi contro l'elezione diche consideravano '...J.è stato assolto per la seconda volta di fila. L'ultimo processo di impeachment si è concluso con la sconfitta degli accusatori. Record dell'unico presidente della storia americana ad ...Ultimo atto: assoluzione. L’ex Presidente statunitense Donald Trump “non è colpevole per aver incitato l’insurrezione del 6 gennaio”. A favore dell’impeachment 57 senatori, contrari 43. Non viene ...per togliersi definitivamente Trump dai piedi e vietargli di candidarsi in futuro per qualunque carica pubblica. Lo considera un cancro per il Partito e per il paese, e non vuole più vederlo intorno.