Donald Glover e Phoebe Waller-Bridge sono i nuovi Pitt-Jolie nella serie Mr & Mrs Smith

Saranno due super-star idolatrate dalla critica come Donald Glover e Phoebe Waller-Bridge i protagonisti della nuova serie Mr. & Mrs. Smith, reboot dell'omonimo film in cantiere per Amazon Prime Video. L'annuncio è arrivato proprio da Donald Glover e Phoebe Waller-Bridge, protagonisti di un video dedicato al nuovo progetto: il musicista e attore di Atlanta, noto ai più con lo pseudonimo di Childish Gambino, ha pubblicato la clip sulle sue Instagram Stories facendola diventare subito virale. Oltre che dai due protagonisti e produttori esecutivi Donald Glover e Phoebe

justatiredb : sono troppo excited per il remake di Mr. e Mrs Smith,,, il film non mi era nemmeno piaciuto così tanto però Donald… - whenistarttocry : donald glover è veramente bono non capisco perché non se ne parli - IGNitalia : Donald Glover e Phoebe Waller-Bridge interpreteranno #MrAndMrsSmith in una nuova serie in arrivo su Prime Video: sa… - SAonlinemag : Come lo vedete il reboot di “Mr. and Mrs. Smith” nelle mani di @donaldglover e #PhoebeWallerBridge? - longtake_it : #MrandMrsSmith: #DonaldGlover e #PhoebeWallerBridge protagonisti di una nuova serie tv ?? -