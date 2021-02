Don Giussani/ Mons. Negri: 'La sua battaglia per la fede pubblica e politica' (Di domenica 14 febbraio 2021) Secondo quanto scrive don Negri sul quotidiano diretto da Belpietro, ' per Giussani l'educazione era davvero un punto imprescindibile tanto da sostenere all'infinito la formula " mandateci in giro ... Leggi su ilsussidiario (Di domenica 14 febbraio 2021) Secondo quanto scrive donsul quotidiano diretto da Belpietro, ' perl'educazione era davvero un punto imprescindibile tanto da sostenere all'infinito la formula " mandateci in giro ...

KattInForma : Don Giussani/ Mons. Negri: 'La sua battaglia per la fede pubblica e politica' - BeltramoPaolo : RT @GuardaStelle82: @marioadinolfi Mario, ripassino per te: la Ministra non può bloccare a suo piacimento leggi di iniziative parlamentare,… - Quinta00876879 : RT @GuardaStelle82: @marioadinolfi Mario, ripassino per te: la Ministra non può bloccare a suo piacimento leggi di iniziative parlamentare,… - mu_antonella : RT @GuardaStelle82: @marioadinolfi Mario, ripassino per te: la Ministra non può bloccare a suo piacimento leggi di iniziative parlamentare,… - pietro1968 : @ldibartolomei @Moonlightshad1 Ricordo a Milano forse era il 1994 o il 1995, i colleghi ciellini mi invitarono a se… -

Ultime Notizie dalla rete : Don Giussani Don Giussani/ Mons. Negri: 'La sua battaglia per la fede pubblica e politica'

... vescovo emerito di Ferrara , è autore di un articolo pubblicato su La Verità di sabato 13 febbraio 2021, che analizza a partire dalla propria esperienza personale la battaglia di Don Giussani per la ...

Con Draghi al governo torna Comunione e Liberazione

Molte le conferme del Conter bis, qualche tecnico, poche donne e un grande ritorno tra le fila dell'esecutivo: quello di Comunione e Liberazione , il movimento cattolico fondato da don Giussani.

Domani si ricorda don Giussani Il Resto del Carlino Don Giussani/ Mons. Negri: “La sua battaglia per la fede pubblica e politica”

La riflessione di monsignor Luigi Negri, vescovo emerito di Ferrara, sulla battaglia di Don Giussani per una fede "politica".

Domani si ricorda don Giussani

Domani, alle 19.30. nella chiesa di Santa Maria di Loreto, l’Arcivescovo Piero Coccia presiederà una concelebrazione eucaristica nel 16° anniversario della morte di mons. Luigi Giussani e nel 39° del ...

... vescovo emerito di Ferrara , è autore di un articolo pubblicato su La Verità di sabato 13 febbraio 2021, che analizza a partire dalla propria esperienza personale la battaglia diper la ...Molte le conferme del Conter bis, qualche tecnico, poche donne e un grande ritorno tra le fila dell'esecutivo: quello di Comunione e Liberazione , il movimento cattolico fondato daLa riflessione di monsignor Luigi Negri, vescovo emerito di Ferrara, sulla battaglia di Don Giussani per una fede "politica".Domani, alle 19.30. nella chiesa di Santa Maria di Loreto, l’Arcivescovo Piero Coccia presiederà una concelebrazione eucaristica nel 16° anniversario della morte di mons. Luigi Giussani e nel 39° del ...