Domenica In, Mara Venier mette in imbarazzo Sileri: "Ha fatto gli auguri a sua moglie?". Lui: "Ehm… no. Me ne sono dimenticato" (Di domenica 14 febbraio 2021) Momenti di imbarazzo a Domenica In. Mara Venier ha aperto la puntata di oggi, Domenica 14 febbraio, con l'ex viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri e prima di iniziare l'intervista gli ha fatto gli auguri di San Valentino. "Lei ha fatto gli auguri a sua moglie stamattina?", gli ha poi chiesto la conduttrice. E in studio è calato il gelo. Dopo attimi di silenzio carichi di imbarazzo, ecco che Sileri ha dovuto ammettere: "Ehm… no. sono sincero, no, me ne sono dimenticato. Non ne ho avuto il tempo". Al che, Mara Venier, un po' incredula e altrettanto ...

