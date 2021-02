Domenica In, Mara Venier imbarazza l’ex Ministro Sileri (Di domenica 14 febbraio 2021) Primo ospite di questa nuova puntata di Domenica In l’ex vice Ministro alla salute Pierpaolo Sileri, messo subito in imbarazzo da Mara Venier con una domanda decisamente spinosa alla quale ha dovuto rispondere in diretta. Questa volta non c’entra il Covid-19 o le recenti nomine ministeriali bensì la sua vita privata. La Venier ha infatti augurato un buon San Valentino al Senatore, chiedendogli subito dopo “Lei ha fatto gli auguri a sua moglie stamattina?” Che con grande imbarazzo ha risposto “Ehm, no. Sono sincero no, me ne sono dimenticato, non ne ho avuto il tempo” la Venier incredula ha commentato “Ma sarà molto arrabbiata.” Il Senatore si è tuttavia salvato in corner “No, sono sincero ogni giorno dovrebbe essere un San Valentino, ... Leggi su chenews (Di domenica 14 febbraio 2021) Primo ospite di questa nuova puntata diInvicealla salute Pierpaolo, messo subito in imbarazzo dacon una domanda decisamente spinosa alla quale ha dovuto rispondere in diretta. Questa volta non c’entra il Covid-19 o le recenti nomine ministeriali bensì la sua vita privata. Laha infatti augurato un buon San Valentino al Senatore, chiedendogli subito dopo “Lei ha fatto gli auguri a sua moglie stamattina?” Che con grande imbarazzo ha risposto “Ehm, no. Sono sincero no, me ne sono dimenticato, non ne ho avuto il tempo” laincredula ha commentato “Ma sarà molto arrabbiata.” Il Senatore si è tuttavia salvato in corner “No, sono sincero ogni giorno dovrebbe essere un San Valentino, ...

