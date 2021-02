Domenica In, Asia Argento e l’amore per papà Dario: “Non mi ha mai tradita” (Di domenica 14 febbraio 2021) Asia Argento è arrivata nel salotto di Domenica In per parlare con Mara della sua autobiografia Anatomia di un cuore selvaggio uscito da pochi giorni e fresco di promozione, dove parla non tanto dei suoi successi lavorativi quanto della sua vita e del rapporto – alla fine risolto – con la madre Daria Nicolodi, scomparsa da pochi mesi. Daria era una personalità affascinante, ingombrante e complicata, e di lei Asia ha raccontato che La ammiravo, la vedevo come un sogno. I suoi vestiti di Valentino, le poesie, l’arte. E poi spariva, mi mancava e mi dispiaceva che non stava con noi. Nonostante il rapporto complicato, Asia è riuscita a sciogliere tutti i nodi del rapporto con mamma Daria e nella vita si è data la missione di essere una brava madre. Nel suo libro parla dei padri dei suoi figli (Anna Lou ... Leggi su dilei (Di domenica 14 febbraio 2021)è arrivata nel salotto diIn per parlare con Mara della sua autobiografia Anatomia di un cuore selvaggio uscito da pochi giorni e fresco di promozione, dove parla non tanto dei suoi successi lavorativi quanto della sua vita e del rapporto – alla fine risolto – con la madre Daria Nicolodi, scomparsa da pochi mesi. Daria era una personalità affascinante, ingombrante e complicata, e di leiha raccontato che La ammiravo, la vedevo come un sogno. I suoi vestiti di Valentino, le poesie, l’arte. E poi spariva, mi mancava e mi dispiaceva che non stava con noi. Nonostante il rapporto complicato,è riuscita a sciogliere tutti i nodi del rapporto con mamma Daria e nella vita si è data la missione di essere una brava madre. Nel suo libro parla dei padri dei suoi figli (Anna Lou ...

ItaliaRai : Questa sera Barack Obama sarà ospite a Che Tempo Che Fa.???? #CTCF ?? Domenica 7 in Africa e America, lunedì 8 in Asi… - FQMagazineit : Domenica In, Asia Argento: “Fabrizio Corona? Siamo felici, così è perfetto” - occhio_notizie : Asia Argento a #DomenicaIn, il messaggio della figlia: 'Grazie per tutto quello che fai' - zazoomblog : Domenica In: Asia Argento svela la verità sul rapporto con Corona - #Domenica #Argento #svela #verità - infoitcultura : “Domenica In” con Asia e Dario Argento -