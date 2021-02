Diretta Inter-Lazio 0-0, live. Formazioni: Conte sceglie Eriksen, Radu non ce la fa tra i biancocelesti (Di domenica 14 febbraio 2021) Conte per superare il Milan e mettersi davanti a tutti; Inzaghi per piazzare la settima vittoria consecutiva e scavalcare la Juventus in classifica. I presupposti per assistere a un grande match ci... Leggi su ilmattino (Di domenica 14 febbraio 2021)per superare il Milan e mettersi davanti a tutti; Inzaghi per piazzare la settima vittoria consecutiva e scavalcare la Juventus in classifica. I presupposti per assistere a un grande match ci...

Inter : Si torna a San Siro per la sfida di Serie A contro la Lazio: in diretta la conferenza di Antonio Conte - Inter_Women : ?? | APPUNTAMENTO Domani la gara di ritorno di Coppa Italia TIMVISION ?? @ACF_Womens ?? immagini in diretta su… - Inter_Women : ? #FiorentinaInter LIVE! In diretta la gara di ritorno dei quarti di Coppa Italia: forza #InterWomen ????? - SkyTG24 : Serie A, Inter-Lazio 0-0: la cronaca della partita. DIRETTA - FcInterNewsit : Su FcInterNews la diretta testuale di Inter-Lazio ???????????? ?? -