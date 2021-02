Dinamo Kiev-Olimpik Donetsk, troppa neve: Lucescu spala il campo – FOTO (Di domenica 14 febbraio 2021) Mircea Lucescu protagonista in campo e non solo per le sue doti da allenatore: ecco il gesto del tecnico della Dinamo Kiev – FOTO Mircea Lucescu protagonista in campo e non per le sue doti da allenatore per una volta. Il tecnico della Dinamo Kiev ha dato una mano per liberare il campo dalla troppa neve caduta in occasione della gara con l’Olimpik Donetsk. Lucescu è stato poi risarcito del lavoro fatto con il successo netto per 3-1 contro la squadra di Donetsk: Dinamo Kiev in vetta al campionato. 75 ya??ndaki Mircea Lucescu, sahaya girdi ve karlar? temizledi. ? Mircea ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 febbraio 2021) Mirceaprotagonista ine non solo per le sue doti da allenatore: ecco il gesto del tecnico dellaMirceaprotagonista ine non per le sue doti da allenatore per una volta. Il tecnico dellaha dato una mano per liberare ildallacaduta in occasione della gara con l’è stato poi risarcito del lavoro fatto con il successo netto per 3-1 contro la squadra diin vetta al campionato. 75 ya??ndaki Mircea, sahaya girdi ve karlar? temizledi. ? Mircea ...

