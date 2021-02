De Zerbi | “Vittoria che mancava da tempo e che abbiamo cercato fino alla fine”

(Di domenica 14 febbraio 2021) Il tecnico del Sassuolo, Roberto De, ha parlato a Sky Sport dopo laallo Scida di Crotone. Un successo cheda un mese e mezzo in casa neroverde. Queste le sue parole: “E’ stata unachevoluto e cheda. La dedichiamo al nostro amministratore delegato colpito da un lutto pesante, gli mandiamo un abbraccio. L’Europa League? Senza fare nessun tipo di proclami, dobbiamo andare a giocarcela ogni volta con voglia e qualità. Non vedo perché non dovremmo farlo”. Il calcio di rigore? “Io indico primo Berardi e secondo Caputo. Senza litigare, si sono messi d’accordo loro: mi rendono orgoglioso”.Il gioco espresso: “Sono sempre orgoglioso della mia squadra, anche quando perde. Se al Sassuolo si tolgono giocatori importanti, ...

... con il gol di Berardi, gli emiliani si fanno rimontare da Ounas al 26 ma trovano laa ... Dal dischetto Caputo non sbaglia l'1 - 2 per gli uomini di De. Una sconfitta pesante per il ...Commenta per primo Il Sassuolo vince 2 - 1 a Crotone e resta in corsa per la zona Europa. Così Roberto Deha analizzato la prova dei suoi a Sky Sport : 'E' stata unache abbiamo voluto e che mancava da tempo. La dedichiamo al nostro amministratore delegato colpito da un lutto pesante, gli ...Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta contro il Crotone: le sue parole Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha commentato ai mic ...“E’ stata una vittoria meritata, che abbiamo voluto e che mancava da tempo; la dedica va al nostro amministratore delegato, colpito da un lutto pesante”. Così il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ...