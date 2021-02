De Siervo: «Per l’assegnazione dei diritti tv siamo a metà del guado» (Di domenica 14 febbraio 2021) Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, ha fatto il punto sull’assegnazione dei diritti tv per il prossimo triennio Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, ha fatto il punto sull’assegnazione dei diritti tv ai microfoni di Rai Radio 2. «Per l’assegnazione dei diritti tv siamo a metà del guado. Sono rimasti in lizza due operatori e i loro progetti sono all’attenzione dei presidenti. Vengono approfonditi gli aspetti economici, ma sono importanti anche quello editoriale, e distributivo, che sono valutati e verificati con attenzione. È evidente che elemento chiave per la scelta sarà la garanzia che tutti possano vedere comodamente le partite sul divano di casa propria» «Tra ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 febbraio 2021) Luigi De, amministratore delegato della Serie A, ha fatto il punto suldeitv per il prossimo triennio Luigi De, amministratore delegato della Serie A, ha fatto il punto suldeitv ai microfoni di Rai Radio 2. «Perdeitvdel. Sono rimasti in lizza due operatori e i loro progetti sono all’attenzione dei presidenti. Vengono approfonditi gli aspetti economici, ma sono importanti anche quello editoriale, e distributivo, che sono valutati e verificati con attenzione. È evidente che elemento chiave per la scelta sarà la garanzia che tutti possano vedere comodamente le partite sul divano di casa propria» «Tra ...

